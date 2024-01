Basket Serie A2. La San Giobbe Chiusi cambia volto. Arriva il classe 1992 Gaddefors

Dentro Viktor Gaddefors, fuori Ervins Jonats e Kahliel Spear. È il riassunto della settimana di mercato dei Bulls, alla ricerca di un elemento più affidabile nel ruolo di ala forte. La scelta è caduta sullo svedese classe 1992 già visto in Italia con le maglie di Virtus Bologna, Avellino, Mantova e Caserta; Gaddefors prenderà il posto del lettone Jonats, per il quale ieri la società ha ufficialmente comunicato la rescissione del contratto. L’accordo siglato al momento dell’ingaggio prevedeva un’uscita a gennaio che la società ha esercitato reperendo poi sul mercato un elemento più funzionale al sistema. "Ringrazio Ervins per l’impegno e per la serietà dimostrati in questi mesi – ha affermato il presidente della San Giobbe, Giuseppe Trettel –. A lui le migliori fortune a livello personale e per il prosieguo della carriera". Allo stesso tempo è stato ufficialmente tagliato anche Spear, vittima a ottobre di un grave infortunio al malleolo che lo ha reso inutilizzabile per il resto della stagione. In maglia Bulls ha disputato appena cinque partite, una di Supercoppa e le prime quattro di campionato, poi l’infortunio che ha costretto la società a tornare sul mercato. Gaddefors, che ha scelto la maglia numero 18, esordirà domani nella terza trasferta consecutiva, quella in programma a Piacenza. All’andata fu una delle poche gioie sinora, un successo per 97-92 dopo un tempo supplementare.