Basket serie A2. Lo sfogo di Bassi: "San Giobbe lotterà fino alla fine»

Dopo la beffarda sconfitta con Cremona riecheggiano ancora le parole non tenere di coach Bassi nei confronti di parte dell’ambiente: "Mi sento di fare un applauso ai ragazzi – ha detto – perché avevamo fatto una settimana in condizioni difficili, rispolverando uno che ora fa il dirigente (Martini) per poterci allenare cinque contro cinque. Dopo la vittoria con Cantù penso meritassimo di giocare contro Cremona con due stranieri, con qualche giocatore in più per gli allenamenti e c’era stato il tempo di farlo".

Il riferimento sembra rivolto alla dirigenza che non aveva prontamente sostituito l’infortunato Gaddefors e il partente Ceron. "I ragazzi sono stati commoventi – ha aggiunto Bassi –. Se penso che abbiamo perso di uno una partita in cui per l’ennesima volta abbiamo tirato malissimo da tre (2/20) e sbagliato dieci tiri liberi, significa che c’è tanto cuore. C’è poca qualità, non ci vergogniamo a dirlo, ma i ragazzi continuano a crederci. Sono molto orgoglioso di loro perché hanno dimostrato che in qualche modo potevano portarla a casa". Il coach è un fiume in piena: "A questa squadra dovrebbe essere fatta una statua fuori dalla palestra – ha proseguito Bassi –. È dal primo giorno dell’anno che con i nostri limiti tecnici fisici e mentali proviamo a competere, e l’abbiamo fatto in tutte le partite, con squadre più attrezzate e più complete di noi. Ogni tifoso degno di questo nome non dovrebbe vedere l’ora di venire a tifare per questi ragazzi. Invece quando vinciamo ci sono facce tristi, quando perdiamo vedo gente che ride. Daremo battaglia fino all’ultimo secondo. A chi mi riferisco? Non tutti remano dalla stessa parte. Noi lo facciamo con tutte le forze". Bassi è stato ‘deplorato’ dal giudice sportivo per le proteste a fine partita, mentre il vice Cevenini è stato squalificato per un turno. Sul fronte mercato, dovrebbe arrivare un’ala comunitaria.