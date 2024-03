Basket serie A2. ’Mese Benedetto’, tante iniziative per i 60 anni

Si terrà domani alle 20.45, nell’ormai consueta cornice della Baltur Arena, l’evento di presentazione del ’Mese Benedetto’.

Il ’Mese Benedetto’ è la rassegna dedicata ai 60 anni della Benedetto XIV, e prevede una fitta serie di eventi ed iniziative non solo nel corso delle partite alla Baltur Arena, ma anche in alcuni punti caratteristici della città di Cento, coinvolgendo svariate realtà per celebrare al meglio sei decenni di passione biancorossa; il programma completo del Mese Benedetto sarà quindi svelato

ad appassionati e stampa nell’appuntamento di martedì sera.

Uno dei punti cardine del progetto poi, sarà la divisa speciale che la società ha realizzato insieme a B.Box e Geff e che la squadra indosserà prossimamente in una partita ufficiale: martedì sera si alzerà il velo su quello che è un autentico pezzo da collezione, ispirato alle prime divise che i pionieri del basket centese indossavano sul campo di San Biagio.

L’appuntamento, quindi, è di quelli da non perdere: alla Baltur Arena infatti si terrà più di una semplice presentazione, sarà un vero e proprio show per cominciare a festeggiare al meglio questo importante anniversario. La partecipazione è libera previa prenotazione via WhatsApp al numero

3757743909.

Sul fronte squadra invece, il prossimo appuntamento è in programma domenica prossima alle 12 a Milano (nella foto il presidente Gianni Fava nel giorno del derby con la Effe).