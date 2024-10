Basket serie A2. "Partire così dà fiducia, ma la strada è lunga»

L’ennesimo capolavoro, il quinto, di una stagione cominciata benissimo, porta la firma di un collettivo superbo che è arrivato a 98 punti segnati col relativo contributo in attacco di Robinson e Marini. L’assunto secondo il quale questa squadra può proporre tanti giocatori capaci di metterne 20 è stato nuovamente confermato mercoledì sera a Orzinuovi. Nello specifico, 24 per Grande e 20 per Simioni. E RivieraBanca vola solitaria a 10 punti, guarda dietro e vede che a due di distanza ci sono solo Rieti e Cantù. Qualche big, forse, comincia a preoccuparsi davvero. "Ma già per come era stata impostata la squadra in estate, qualcuno poteva puntare su Rimini – rileva Alessandro Simioni –. Poi, è chiaro, tra il dire e il fare ci passa un gap non indifferente e noi siamo qui a goderci questo inizio di campionato. Partire così è importante per la fiducia, ma resta il fatto che questa è una regular season da 38 giornate e la strada è lunga". È una Rinascita che sa condividere la palla in maniera straordinaria, quella di questo avvio. "La fluidità di gioco è il punto più apprezzabile di questo inizio e non è mai facile con tante individualità importanti, ma ci sono anche alcuni aspetti da migliorare. Ad esempio, la difesa, alcuni dettagli su cui dobbiamo fare meglio. Continuando a lavorare sono sicuro che miglioreremo anche lì".

A Orzinuovi la sintesi perfetta di un concetto chiaro è stata il 46-58 a fine primo tempo. "In attacco siamo andati bene – prosegue Simioni –, abbiamo costruito buoni tiri e le percentuali ci sono state favorevoli. In difesa sapevamo di poter migliorare e, anche grazie ad alcuni accorgimenti, l’abbiamo fatto". Ad esempio, la scelta di cambiare sempre sui pick and roll di Vencato, costringendo il play avversario ad avventurarsi in soluzioni a lui sgradite.

"Ci siamo focalizzati su quello che non andava bene, siamo rientrati e abbiamo limitato i punti subiti. La mia partita? Devo dire che non avevo cominciato l’anno in maniera brillante, ma son contento di come è andata a Orzinuovi e di essere riuscito a fare il mio". Gara splendente, quella del lungo di Abano Terme, conclusa con 20 punti (6/8 da due, 2/2 da tre e 2/3 ai liberi) 7 rimbalzi, 22 di valutazione e un offensive efficiency rating altissimo, 1.74, il migliore della squadra. Al di là dei numeri anche una difesa parecchio solida, soprattutto in avvio di secondo tempo. E domenica arriva Cividale. "Sicuramente una buona squadra, col nucleo che lavora insieme da parecchi anni. Nel viaggio di ritorno di mercoledì notte ci siamo messi a guardare un po’ della loro partita con Udine. Per noi è una partita importante, ci teniamo a continuare sull’impronta di questo inizio".

lo. za.