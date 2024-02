Basket serie A2. Piacenza ko, Sella sesta da sola. Kuuba torna a giocare in Estonia

La vittoria di Torino su Piacenza nel posticipo di lunedì è una bella notizia in casa Sella Cento, con i biancorossi ora saldi al sesto posto in solitudine, anche se con due sole lunghezze di vantaggio sul gruppo dalla settima alla nona posizione.

Un piazzamento, quello attuale, che se confermato alla fine della fase a orologio, potrebbe dare ai biancorossi un accoppiamento playoff più alla portata.

Sono comunque discorsi prematuri, perchè la seconda fase deve entrare ancora nel vivo e serviranno diverse vittorie per mettersi al sicuro, a giudicare dal ritmo con cui stanno marciando formazioni come Orzinuovi, Cividale e Nardò.

Intanto va registrata una partenza, quella di Gregor Kuuba, il 2003 estone ormai chiuso in un roster che a tutti gli effetti, con Delfino e il rientro di tutti gli acciaccati, è di dieci giocatori.

L’ala estone tornerà a giocare in patria, cercando quello spazio che in questi mesi ha faticato sempre più a guadagnarsi.

Curiosamente in patria gioca anche un altro ex biancorosso, Mikk Jurkatamm, un altro giovane che dopo alcune stagioni in Italia ha scelto di tornare a giocare nel campionato del suo paese.

