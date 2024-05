Basket serie A2. Poule Salvezza. Il duello sarà tra Chiusi e Nardò

Il duello a distanza tra Chiusi e Nardò prosegue. Adesso le due squadre sono affiancate a 30 punti, lo scontro diretto del 5 giugno sarà decisivo. Dopo il completamento del sesto turno della Fase salvezza la situazione in classifica è la seguente: Cento 36, Chiusi e Nardò 30, Agrigento 24, Luiss Roma 22 e Latina 20. Solo le prime due si salvano, le altre quattro retrocedono in serie B. Per Luiss Roma e Latina il verdetto è già scritto, nessuna delle due può raggiungere quota 32 dove sicuramente ci sarà almeno una tra Chiusi e Nardò. Anche per Agrigento il destino appare segnato (rispetto alle altre due ha una differenza canestri peggiore), mentre da contraltare c’è Cento sicura di rimanere in A2, pur senza l’avallo della matematica che però potrebbe arrivare domani sera.

Il duello quindi è tra Chiusi e Nardò. Per i Bulls sembra di rivivere la battaglia con Orzinuovi nella fase ad orologio, con la differenza che allora non c’era lo scontro diretto da giocare e si doveva necessariamente sperare in un passo falso degli orceani. Se da qui al 5 giugno Tilghman e compagni guadagneranno un vantaggio di due punti su Nardò potranno andare a giocare quella sfida forti del +10 nella gara di andata, viceversa sarà una sorta di spareggio salvezza con la vincente quasi sicura di ottenere il secondo posto. Intanto però c’è da pensare a domani, alla sfida con Latina, fresca di imprevedibile successo su Cento nonostante la certezza di dover abbandonare la categoria al termine della stagione. Nella partita di andata, tre settimane fa, fu una passeggiata per i Bulls: vittoria con ventisette punti di scarto (91-64) con 17 punti di Stefanini, 15 di Tilghman e 12 di Heinonen, il finlandese che ha sostituito Gaddefors durante il periodo di recupero dall’infortunio. Contemporaneamente la diretta concorrente Nardò ospiterà la Luiss Roma.

Stefano Salvadori