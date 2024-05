Basket Serie A2 Poule Salvezza. La San Giobbe Chiusi vince lo ‘spareggio’ con Roma. Bulls ancora in piena corsa: l’obiettivo è superare Nardò

CHIUSI

89

LUISS ROMA

76

CHIUSI: Tilghman 7, Ceron, Dellosto 3, Visintin 12, Chapelli, Stefanini 18, Bozzetto 7, Gaddefors 6, Jerkovic 7, Raffaelli 7, Possamai 22. Allenatore Bassi.

LUISS: Murri, Villa, Fallucca, Pasqualin 17, D’Argenzio 12, Jovovic, Sabin 10, Tolino 2, Cain 8, Cucci 20, Salvioni 7. Allenatore Paccariè.

Arbitri: Rudellat, Yang Yao, Giunta.

Parziali: 21-17, 47-40, 68-59.

CHIUSI – Il recupero della prima giornata contro la Luiss Roma era una sorta di spareggio per continuare a sperare nella salvezza. La San Giobbe Chiusi se lo è aggiudicato nettamente in una serata dalle chiare tinte tricolori: strepitoso Possamai (22 punti e 9 rimbalzi), incontenibile Stefanini a cavallo dell’intervallo, costante Visintin nel dare qualità e brio alla manovra. Con un tridente così, non c’è bisogno dell’apporto numerico dei due stranieri (13 punti in due).

La formazione di Bassi (nella foto) torna a meno due da Nardò: le ultime cinque giornate, tra cui lo scontro diretto in Puglia il 5 giugno, decideranno chi farà compagnia a Cento per il rimanente posto salvezza. La gara inizia con sei punti di Raffaelli nel primo periodo, poi la tripla di Bozzetto per il 21-17. Possamai apre le danze nel secondo parziale con quattro punti: +8 (25-17). I Bulls cavalcano bene i momenti individuali dei loro giocatori più caldi: due canestri in fila di Visintin e margine che raggiunge la doppia cifra (29-19), poi il gioco da tre punti di Possamai per il 32-19. Con Sabin e Pasqualin Roma torna a -6 (36-30), Cain sigla il -4 rintuzzato immediatamente dalla tripla di Stefanini (41-34). Offensivamente è il momento della guardia, suoi gli ultimi nove punti del primo tempo e i primi sei del secondo, con il tabellone che recita 53-44 per i Bulls. Schiacciata di Visintin per il +11 (55-44), ancora un solido Possamai per il +13 (61-48). Roma non molla, la bomba di Cucci vale il -6 (63-57). Nel momento del bisogno arriva il primo siluro dalla lunga distanza di Tilghman (68-59), canestro che dà il via ad un mega parziale biancorosso: altri due liberi del play, poi il viaggio in lunetta di Visintin, il cesto di Gaddefors per il +20 (79-59). Roma rende leggermente meno pesante il passivo nel finale, ma la vittoria dei Bulls non è mai in dubbio.