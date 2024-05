Basket Serie A2 Poule Salvezza. San Giobbe Chiusi è sconfitta in casa. Agrigento frena la rincorsa alla salvezza

Chiusi

91

Agrigento

94 (d2ts)

CHIUSI: Tilghman 11, Dellosto 4, Visintin 26, Chapelli, Stefanini 14, Bozzetto 3, Gaddefors 11, Jerkovic 12, Raffaelli 6, Possamai 4. All. Bassi

AGRIGENTO: Ambrosin 20, Traore, Meluzzi 17, Cohill 18, Caiazza 3, Fabi 3, Chiarastella 12, Morici 2, Sperduto, Peterson, Polakovich 19. All. Pilot

Arbitri: Centonza, Tirozzi, Grappasonno

Parziali: 25-18, 47-33, 54-57, 78-78, 82-82

CHIUSI – Brutta sconfitta per la San Giobbe Chiusi. Agrigento passa dopo due tempi supplementari all’Estra Forum e frena la rincorsa salvezza della squadra di coach Bassi. Finale amaro, perché per i primi venti minuti la partita era stata completamente in mano dei biancorossi e poi per aver dilapidato un +6 all’altezza degli ultimi centoventi secondi di gara. E anche perché nei due supplementari le occasioni per fare un passo in più rispetto agli avversari non sono mancate. Come detto, con i Bulls apparentemente in controllo nel primo tempo chiuso avanti di 14 lunghezze. Il terzo periodo si apre con un 12-0 ospite: Visintin con la tripla interrompe il parziale ma Agrigento piazza un ulteriore 7-0, sempre trascinata da Polakovich, per mettere la testa avanti (50-52). L’inerzia è in mano ai siciliani che toccano il +5 (60-65) con il canestro di Cohill. Stavolta il 7-0 lo piazza Chiusi (67-65), Agrigento risponde subito con la tripla di Ambrosin, poi Visintin con due canestri rimette i Bulls davanti (71-68). Stefanini per il +5 (73-68). Chiarastella riporta i suoi a contatto (74-72), Cohill pareggia a trenta secondi dal termine (76-76), poi Gaddefors (nella foto) stoppa lo stesso Cohill sull’ultima azione. Supplementari pieni di tensione, si segna col contagocce; San Giobbe avanti 81-79 all’altezza dell’ultimo giro di lancette, tripla di Ambrosin (81-82), quindi Stefanini in lunetta fa 1/2 (82-82). Ancora ultimo possesso per Agrigento, ancora palla per Cohill, altro errore, si va alla seconda proroga. Visintin per il +2 (86-84), siciliani avanti con Meluzzi (86-87), poi due liberi di Polakovich (86-89). Viaggi in lunetta per entrambe, Cohill è freddo e fa +5 (88-93).

Stefano Salvadori