Basket, serie A2. Quarta vittoria di fila per Matelica. Piegata nel finale un’ostica Vicenza

THUNDER MATELICA

72

VELCOFIN VICENZA

63

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 11, Cabrini 12, Celani 2, Georgieva 15, Gramaccioni 11, Zamparini 4, Poggio 12, Montelpare, Sanchez 5, Dell’Orto. All. Sorgentone.

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Belosevic 14, Togliani 5, Bevolo 3, Fontana 2, Sturma 8, Pellegrini 6, Assentato 7, Peserico 13, Ruffo, Vitari 5. All. Zara.

Arbitri: Fiore di Casal Velino e Palazzo di Campobasso.

Parziali: 18-17, 38-30 (20-13), 50-51 (12-21), 72-63 (22-12).

La Halley Thunder Matelica torna a giocare in casa e raccoglie la quarta vittoria consecutiva che le permette di riacciuffare – al quinto posto in classifica – la formazione di Trieste, battuta a domicilio dal Ponzano. Il successo è arrivato al termine di una gara combattuta, in cui le ragazze di coach Sorgentone sono state brave a trovare nell’ultimo quarto le contromisure a un’agguerrita difesa a zona delle ospiti.

Prive della giovane Offor, e con la Gramaccioni un po’ acciaccata, le matelicesi hanno tenuto testa alle avversarie sia nel primo che nel secondo quarto, andando al riposo in vantaggio di otto lunghezze. Dopo l’intervallo, Vicenza è riuscita a recuperare il passivo di 13 punti e a portarsi avanti di 3 (46-49) e poi di 4 (47-51). Merito soprattutto di una fase difensiva accorta, impostata su un "3-2" piuttosto difficile da scardinare. E’ stato quello il momento più brutto della prestazione della Halley Thunder che, tuttavia, ha trovato la forza di accorciare le distanze – in chiusura di parziale – grazie a tre punti della Gramaccioni (50-51).

Poi, nell’ultima frazione di gioco, la reazione del gruppo è stata esemplare: Georgieva, Kraujunaite, Poggio, Cabrini e la stessa Gramaccioni hanno suonato la carica, così per le venete non c’è stato nulla da fare. In particolare, a due minuti dalla sirena, una "bomba" della Cabrini ha tarpato letteralmente le ali alla riscossa di Vicenza. Nel prossimo turno (sabato 13 aprile) trasferta sul campo di Treviso per un match che vale il quarto posto.

m. g.