Basket serie A2. Rbr, il Flaminio è l’arma in più. Media di 2.800 spettatori a gara

Il Flaminio non si smentisce, il pubblico di Rimini è nelle zone alte delle classifiche speciali della prima parte della stagione. La A2 fa registrare una media di spettatori a gara di 1.863, del 32% superiore rispetto alla stagione precedente. A trainare la seconda serie nazionale è stato il girone rosso, che ha 7 dei primi 10 club da questo punto di vista e ha una media di 2.156 appassionati a incontro. Per numero di spettatori e incasso il club che ancora domina è la Fortitudo Bologna, ma Rbr è nelle zone alte. Rimini è settima come media (2.851) ed è addirittura sul podio come percentuale di riempimento del palazzetto (86%), dietro alla solita Fortitudo (occupato il 96% del Paladozza) e Udine (89% del PalaCarnera). A livello di incasso la posizione di RivieraBanca non cambia rispetto alla categoria precedente: ancora un ottimo terzo posto. Prima l’inarrivabile Fortitudo (84.940 euro), poi staccatissima c’è Trieste (50.709) e sul terzo gradino del podio ecco Rimini (33.920), subito davanti alla quarta e alla quinta che sono Forlì e Trapani, le prime in classifica del girone rosso e di quello verde. I dati forniti della Lega Nazionale Pallacanestro disegnano il quadro della prima parte della stagione, quella conclusa da poco più di una settimana col termine del girone di ritorno dei due raggruppamenti. Nelle 264 gare fin qui disputate, sono affluiti nei palazzetti 491.856 spettatori. La fase a orologio è cominciata con una tendenza simile, da verificare se finirà con lo stesso tipo di medie.