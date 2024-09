Basket serie A2. Rbr, salta un’altra amichevole: niente Cento

È una preseason con mille inciampi, quella di RivieraBanca. L’ultimo quello che è spuntato giovedì, tra l’altro nel giorno dedicato a "Meraviglioso", la presentazione ufficiale della squadra davanti a sponsor e soci. Cento ha detto no ed è un rifiuto che si ripete, con l’ennesima squadra che impedisce a Rbr di giocare un’amichevole. Per giunta nella settimana in cui era già stato cancellato l’appuntamento con Mestre. La Banca Sella Cento ha già giocato in settimana un’amichevole, quella di Spilimbergo con Udine, valevole per il Memorial Mauro Frandoli. Ebbene, nella sfida tra i centesi e la futura avversaria nella prima di campionato di Rbr, a spuntarla sono stati questi ultimi con un punteggio che non mente: 86-52. Un divario amplissimo, che non si spiega solo con la caratura tecnica differente, ma anche con le assenze importanti in casa Sella, ad esempio quelle di Delfino e Davis.

L’improvviso dietrofront di Cento ha indotto la dirigenza biancorossa a cercare un’avversaria diversa per la giornata di oggi. La ricerca è stata profonda e non ha tralasciato nulla, ma a una settimana dal via dei vari campionati è stato letteralmente impossibile individuare una squadra che potesse condividere con RivieraBanca due fruttuose ore di amichevole. Al posto dello scrimmage, ecco un allenamento a porte aperte al Flaminio dalle 17, con la possibilità anche di sottoscrivere l’abbonamento nella sede attigua a partite dalle 16.30. Sono quasi 1500 le tessere staccate fino a questo momento, con la campagna che andrà avanti fino alla seconda partita interna, quella con la Fortitudo del 6 ottobre. L’amichevole con Cento è solo l’ultimo di alcuni intoppi che hanno minato la preparazione di Rbr.

Il primo, evidente agli occhi di tutti, è il rifiuto di Robert Johnson che ha costretto al cambio di rotta la dirigenza. Il nuovo arrivato, Gerald Robinson, ha un curriculum stellare ed è un colpo straordinario, enormemente superiore al precedente, ma di fatto si allena con il gruppo da una settimana e non ha giocato mai assieme ai compagni. Infine, i classici infortuni che rallentano la conoscenza reciproca del gruppo. Quelli di Bedetti e Anumba, ma anche Marini, con una delle amichevoli, curiosamente proprio la prima con Cento, che è stata giocata solo per tre quarti e con situazioni tecniche peculiari e difficilmente ripetibili. Senza contare l’altro test saltato, quello di inizio settembre con Pesaro, anche in quel caso su scelta della squadra avversaria. Rbr ora deve farsi forza e cambiare autonomamente marcia, confidando nel lavoro in palestra di coach Dell’Agnello. Manca una settimana al debutto con Udine e RivieraBanca vuole partire in maniera differente rispetto agli anni passati.

lo.za.