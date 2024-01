Basket serie A2. San Giobbe a caccia di punti nella trasferta di Trieste

La San Giobbe Chiusi scende in campo a Trieste per il recupero della 13ª giornata. Dopo l’ottima prova di Forlì, pur non coronata dalla conquista dei due punti, i Bulls provano a piazzare il colpaccio in terra giuliana contro un avversario reduce da due ko consecutivi: "Spero che la partita di Forlì lasci qualcosa dal punto di vista morale – ha detto coach Bassi – perché abbiamo dimostrato di poter competere contro quella che è, a oggi, la prima in classifica. Chiaro poi che abbiamo speso tanto ma adesso non si può stare troppo a guardare a questo; dobbiamo rimboccarci le maniche un’altra volta e provare a vincere a Trieste". All’andata al Palapania partita dai due volti: un gran primo tempo dei Bulls, poi la rimonta ospite: "Rispetto a quella gara è passato un po’ di tempo. Noi fummo bravi a interpretarla e a approcciarla, poi alla lunga vennero fuori loro e ci fu l’infortunio di Gabriele. Una partita buona da un lato e molto complicata da un altro. Trieste è una squadra costruita per tornare in Serie A, dovranno sopperire all’infortunio di Reyes, sicuramente pesante, ma hanno un roster talmente profondo da poter mettere in difficoltà chiunque. In più vengono da due sconfitte e quindi saranno molto arrabbiati. Ma ribadisco noi dobbiamo giocare una grande partita e provare a portarla via".

Le chiavi del match: "Transizione difensiva, sicuramente. Provare a limitare il loro gioco di pick and roll con Brooks che innesca sia sé stesso sia gli altri sul perimetro. Ovviamente anche il controllo dei rimbalzi sarà, come sempre, molto importante". Palla a due alle 20, arbitrano Boscolo, Bertuccioli e Pellicani. Sarà l’ultima partita in biancorosso del lettone Ervins Jonats: la San Giobbe ha esercitato l’uscita prevista dal contratto per la fine di gennaio e lo sostituirà con lo svedese Gaddefors, già visto in Italia con le maglie di Virtus Bologna, Mantova e Caserta.