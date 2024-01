BASKET SERIE A2. San Giobbe ancora sconfitta. Buona prova ma non basta

UNIEURO FORLÌ

82

SAN GIOBBE CHIUSI

74

FORLÌ: Allen 12, Cinciarini 24, Valentini 9, Zampini, Tassone 2, Johnson 20, Pascolo 2, Zilli 2, Pollone 5, Munari, Zilio, Radonjic 6. Allenatore Martino.

CHIUSI: Tilghman 27, Ceron, Dellosto 10, Visintin 4, Chapelli 1, Stefanini 11, Bozzetto, Jerkovic 7, Raffaelli 2, Jonats, Possamai 12. Allenatore Bassi.

Arbitri: Almerigogna, Pecorella, Rodia.

Parziali: 19-9, 42-35, 61-62.

FORLI’ – A Forlì finisce con la sedicesima sconfitta in diciannove partite, ma per la San Giobbe è una serata da cui poter trarre indicazioni positive. Perdere in casa della neo co-capolista ci sta, farlo dopo due periodi centrali da 53 punti segnati può essere motivo su cui costruire il tentativo di rimonta nelle prossime gare. Difficili, sulla carta, ma non sempre capiterà di avere contro due martelli come Cinciarini (24) e Johnson (20, più 9 rimbalzi), fari di una squadra capace di tirare 13/31 da tre, mentre i Bulls si sono fermati a un misero 3/21. Tilghman autore di 27 punti, leader statistico di una squadra che ha dato chiari segnali di crescita. E lo ha fatto dopo aver subito un piazzale di 13-0 con cui si è andati al primo riposo, quindi essere scesa anche a -15 sul 25-10 per Forlì. Una tripla in transizione di Stefanini accorcia parzialmente le distanze (30-19), Possamai riporta i Bulls a -9 (30-21). Dellosto dalla lunga distanza per il -7 (33-26), Possamai col tap-in schiacciato per il -5 (35-30), ancora Dellosto da fuori per il 35-33. Appena Martino reinserisce Cinciarini Forlì riallunga a +7 con il capitano forlivese che chiude il primo tempo con 18 punti in meno di sei minuti sul parquet. In avvio di ripresa Forlì va +10 (45-35) con la tripla di Johnson ma Chiusi non molla, resta a contatto e con una prodezza di Stefanini molto simile a quella che ribaltò l’inerzia contro Orzinuovi sorpassa (59-60) a un minuto dalla terza sirena. Recupero e canestro da tre di Valentini per il +4 Forlì (66-62), poi dall’angolo prima Johnson e poi Pollone per il +10 (72-62). Tilghman per il -6 (72-66) poi altre due triple e una serie di rimbalzi d’attacco permettono ai padroni di casa di chiudere i conti.