Basket serie A2. San Giobbe Chiusi. Altra sconfitta. Stavolta a Verona

TEZENIS VERONA

70

SAN GIOBBE CHIUSI

49

(25-16, 41-35, 50-40)

VERONA: Mbacke 2, Stefanelli 10, Morati 2, Gazzotti 7, Gajic, Devoe 13, Airhienbuwa, Esposito 11, Murphy 15, Penna 4, Udom 6, Bartoli. All. Ramagli

CHIUSI: Tilghman 7, Ceron, Lorenzoni, Dellosto 1, Visintin 8, Chapelli 3, Stefanini 15, Bozzetto 4, Jerkovic, Raffaelli 5, Jonats, Possamai 6. All. Bassi

Arbitri: Attard, Miniati, Marzulli

VERONA – Il momento nero della San Giobbe non finisce a Verona, dove la Tezenis soffre per venticinque minuti prima di spadroneggiare (70-49). La quindicesima sconfitta stagionale ha i soliti punti fermi: percentuali di tiro misere (11/37 da due, 6/26 da tre), palle perse in modo banale, almeno un giocatore indisponibile (Ceron). Il rientro di Possamai aggiunge peso dentro l’area, ma il lungo veneziano è ben presto gravato di due falli. Alla fine l’unico che produce qualcosa è il solito Stefanini (15), pur con percentuali non eccezionali, mentre la combo di stranieri si limita a un fatturato modesto: 7 punti (tutti di Tilghman, zero per Jonats). Si fa sempre più dura, la vittoria di Orzinuovi su Nardò rende di quattro lunghezze il divario dalla penultima piazza. La gara non era partita male, con percentuali insolitamente alte e un tabellone che recitava 11-11 dopo cinque minuti di gioco. Verona chiude il primo tempo a +9, i Bulls partono ottimamente nel secondo con un parziale di 8-0. Poi l’attacco biancorosso si inceppa, arrivano cinque palle perse su cui Verona costruisce prima il +8 (35-27), quindi anche il +11 (41-30) suggellato dall’appoggio in contropiede di Gazzotti. Bozzetto dalla lunetta e Stefanini dall’arco dimezzano il passivo. Nel terzo periodo non si segna mai, l’unico acuto è la schiacciata a una mano di Murphy che ricaccia indietro i Bulls (47-40). La tripla di Devoe per il +13 (55-42). Stefanini allunga (58-42), la tripla di Bozzetto non riapre i giochi. La partita scivola via anonima.