Basket serie A2. San Giobbe Chiusi batte Cento. Ecco i primi 2 punti

SAN GIOBBE CHIUSI

57

SELLA CENTO

53

(9-10, 25-25, 38-42)

CHIUSI: Tilghman 17, Brinza, Ceron 5, Lorenzoni, Zani, Dellosto 6, Chapelli 8, Martini, Bozzetto 6, Jerkovic 7, Raffaelli 6, Possamai 2. All. Bassi

CENTO: Mussini 12, Bruttini 4, Sabin 3, Kuuba 2, Palumbo 5, Bucciol, Toscan, Archie 12, Moreno 5, Benvenuti 10. All. Mecacci

Arbitri: Radaelli, Capurro, Praticò

CHIUSI – Prima vittoria in campionato per la San Giobbe Chiusi. E che vittoria: priva di Stefanini, Spear e Martini, la squadra di coach Bassi, di fronte alla squadra dell’ex dg Iozzelli, chiude la via del proprio canestro nel quarto periodo costringendo Cento a forzare ogni tipo di conclusione. La voglia di vincere, di cancellare lo zero e togliersi dall’ultimo posto della classifica, oltre all’inserimento di Ceron che ha dato linfa vitale alle rotazioni cortissime, fanno la differenza contro un avversario che ha vissuto una serata pessima. Primo periodo per Chiusi da film dell’orrore. Cento accumula il vantaggio di cinque punti in apertura del secondo periodo (13-18), con i padroni di casa che però replicano con un 7-0. Si va al riposo in parità, sancita dal gioco da tre punti di Tilghman. Jerkovic firma la prima tripla dei padroni di casa in avvio di terzo periodo, Archie risponde subito. Benvenuti approfitta di un’autostrada verso il canestro per schiacciare. Due triple di fila a segno per Cento che si porta sul +4 (38-42) all’ultima mini pausa. Ceron e Tilghman ribaltano la situazione (43-42); un contropiede di Jerkovic e una tripla di Chapelli ampliano a 10-0 il parziale della San Giobbe che costruisce un +6 fondamentale (48-42). È ancora il giovane ex Venezia, con una tripla di tabella, a siglare il +7 (51-44). Tilghman per il +8 (53-45), Archie accorcia (53-48). Mussini ha la palla del -1 ma la spara lontana dal ferro, di là Bozzetto scrive 57-51 a un minuto dal termine. E’ il canestro della vittoria.

Stefano Salvadori