Basket serie A2. San Giobbe Chiusi. Coach Bassi:: "Vittoria meritata»

La prima vittoria in trasferta di tutto il campionato è stata importantissima per la San Giobbe Chiusi. Coach Bassi non ha esitato a definirla fondamentale: "I ragazzi erano molto stanchi dopo le due partite ravvicinate, ma hanno tirato fuori energie che forse nemmeno esistevano, dimostrando ancora una volta che, nonostante sia una salita ripidissima, ci stiamo provando in tutti i modi, giorno per giorno, lavorando in palestra. Venivamo da buone partite nonostante i risultati e questa vittoria è stata una conseguenza di quelle prestazioni".

Esordio vincente e ottimo impatto per lo svedese Viktor Gaddefors, ingaggiato al posto di Jonats: "Viktor, che aveva pochissimi allenamenti nelle gambe, si è inserito molto bene – ha aggiunto l’allenatore dei Bulls –. Una presenza a livello di personalità, sia in campo che con i ragazzi; sembra sia con noi da un paio di mesi e questo ci ha dato grande aiuto. Nel momento difficile, alla fine del primo quarto, ha inventato qualcosa dal niente che poi ci ha dato fiducia. Ne hanno beneficiato anche gli altri, dando un contributo straordinario". Nonostante il sigillo al PalaBanca di Piacenza la San Giobbe è rimasta all’ultimo posto della graduatoria, stante l’impronosticabile vittoria dell’Agribertocchi Orzinuovi a Cento, parquet dove una settimana prima era caduta la capolista Fortitudo. Lo scontro diretto con Orzinuovi è in parità, ma la differenza canestri generale è a favore dei lombardi (130 punti), tanto da rendere impossibile il sorpasso prima del termine della prima fase. I Bulls saranno quindi dodicesimi al termine della prima fase, dovendo poi affrontare nella fase a orologio in casa le prime cinque del gruppo Verde, in trasferta le squadre, sempre del gruppo Verde, piazzate dal settimo all’undicesimo posto.

