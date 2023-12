Basket Serie A2. San Giobbe Chiusi ‘dimezzata‘. Alle 18 la sfida a Udine. Bassi: "Voglio ritrovare lo spirito e il nostro orgoglio»

Terza gara consecutiva in casa per la San Giobbe Chiusi che affronta Udine sperando di ritrovare quel successo che manca da tre partite. Bulls praticamente dimezzati dai problemi fisici: "Più che altro facciamo i conti dal punto di vista numerico – ha detto coach Bassi (nella foto) alla vigilia –. Cerchiamo di ottimizzare gli allenamenti dati i pochi giocatori a disposizione che comunque stanno dando tutto. Per quanto riguarda Udine, affrontiamo una delle squadre più forti del nostro girone e a mio avviso quella costruita meglio, con più chimica tra le migliori del nostro girone. Hanno avuto alti e bassi però sono una squadra di grande livello".

L’allenatore vuole un piglio diverso rispetto alla gara giocata contro Cividale del Friuli: "Prima di tutto spero di ritrovare lo spirito – ha detto –. I ragazzi hanno giocato grandi partite e nonostante le sconfitte abbiamo combattuto con orgoglio, determinazione e fame. Chiaro che perdere non aiuta ad essere sempre sul pezzo, anche vista la nostra età media. Però le motivazioni non devono mai mancare e spero in una risposta da questo punto di vista".

Sulle condizioni fisiche dei suoi: "Tilghman andrebbe ringraziato. Non so quanti giocatori stranieri avrebbero chiesto di giocare come ha fatto lui. Non era assolutamente in condizione di scendere in campo. Ceron ha giocato con il naso rotto. Ma nel complesso noi ci stiamo provando e nessuno si tira indietro. Siamo a dicembre e quella di domenica scorsa è la prima serata storta che abbiamo avuto, lasciando perdere i risultati. So che sembra ridicolo però è stata la prima volta che a livello di spirito siamo mancati". Sulla possibilità di intervenire nuovamente sul mercato l’allenatore della San Giobbe Chiusi spiega: "Faccio fatica a rispondere a questa domanda e non so nemmeno se sia giusto farlo. Spero di sì ma a oggi non ho niente nemmeno da spoilerare. Continuiamo a lavorare, a me fa piacere farlo con questo gruppo e me lo tengo stretto. Per il resto non devo essere io a parlare di questi argomenti". Palla a due alle 18, arbitrano Tirozzi, Pazzaglia e Tarascio.