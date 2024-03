Basket serie A2. San Giobbe Chiusi divorzia da Ceron. Occhi sul mercato

La San Giobbe Chiusi ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con Marco Ceron (foto). "La società ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata in questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il futuro". Così nella nota che ha sancito l’addio della trentunenne guardia arrivata a campionato appena iniziato (metà ottobre) quando c’era da tamponare la falla dei tanti infortuni. Negli ultimi tempi Ceron era completamente sparito dalle rotazioni di coach Bassi, tanto da rimanere spesso seduto in panchina. Per Ceron si prospetta la soluzione Vigevano, girone Verde del campionato di A2, recentemente affrontata dagli stessi Bulls. Bulls che sono attivi sul mercato, non tanto per sostituire Ceron, quanto per ovviare all’ennesimo infortunio, quello piuttosto serio occorso allo svedese Gaddefors nella sfida con Cantù. Serviranno esami ancora più approfonditi, ma si teme uno stop di almeno un mese, se non più a lungo.

Per questo la dirigenza sta sondando il terreno alla ricerca di un’ala forte.