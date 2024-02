Basket serie A2. San Giobbe Chiusi nel finale cede a Elachem Vigevano

ELACHEM VIGEVANO

76

SAN GIOBBE CHIUSI

70

(21-19, 41-33, 60-58)

VIGEVANO: Leardini 10, Bettanti, Smith 8, Wideman 25, Bertoni, D’Alessandro, Strautmanis, Bertetti 13, Battistini 14, Rossi, Peroni 6. All. Pansa

CHIUSI: Tilghman 34, Ceron, Dellosto, Visintin 2, Chapelli, Stefanini 10, Bozzetto 3, Gaddefors 14, Jerkovic, Raffaelli 3, Possamai 4. All. Bassi

Arbitri: Maschio, Foti, Costa

VIGEVANO – Diciannovesima sconfitta per la San Giobbe, ormai a un passo dalla retrocessione. Dopo i risultati della seconda giornata della fase a orologio i punti di ritardo dalla penultima posizione sono 6 (Orzinuovi ha vinto a Roma con la Luiss) e dalla terzultima 8 (Cividale +2 a Treviglio); considerato che con entrambe lo scontro diretto non è favorevole, la strada è in salita. Non basta per espugnare Vigevano la miglior performance stagionale di Tilghman, autore di 34 punti in 34 minuti con 48 di valutazione complessiva. Il primo tentativo di allungo è di Vigevano (25-19), poi Tilghman si mette in proprio per una tripla e un gioco da tre punti: 27-25. Bulls avanti con Raffaelli (30-29). Vigevano torna a +4 con Bertetti (35-31), Wideman da tre porta i suoi a +8 (41-33). Siluro di Stefanini in avvio di terzo periodo (41-38), ma Wideman replica al 5-0 lacustre con un parziale identico (46-38). Possamai schiaccia il -6 (48-42) e poi in semigancio per il 48-44. Wideman punisce da tre, poi Battistini confeziona il +9 (53-44). Tilghman è a quota 29 punti segnati quando firma due canestri consecutivi per il -2 (58-56). Sempre Tilghman pareggia a quota 60 dopo aver catturato un rimbalzo d’attacco. Si prosegue di botta e risposta sui due lati del campo, Chiusi forza un paio di penetrazioni, mentre Peroni e Wideman realizzano il +5. Battistini sfrutta un mismatch per il +7 (71-64), la replica è affidata a Tilghman (71-67). La tripla di Wideman da otto metri fa malissimo (74-70), la palla persa di Tilghman consente a Vigevano di chiudere.