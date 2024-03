Basket serie A2. San Giobbe Chiusi sbanca Agrigento e sogna la salvezza

AGRIGENTO

84

CHIUSI

88

AGRIGENTO: Ambrosin 18, Traore, Meluzzi 12, Cohill 5, Caiazza, Fabi 4, Chiarastella 2, Morici 5, Sperduto 20, Peterson, Polakovich 18. All. Calvani

CHIUSI: Tilghman 20, Dellosto 4, Visintin 2, Chapelli, Stefanini 29, Bozzetto 4, Jerkovic 12, Raffaelli, Heinonen 11, Possamai 6. All. Bassi

Arbitri: Gagliardi, Perocco, Roca

Parziali: 16-23, 35-43, 54-68

AGRIGENTO – Impresa della San Giobbe che viola il parquet di Agrigento e aggancia Orzinuovi. Serata stratosferica di Stefanini (29 punti), supportato da un gran secondo tempo di Tilghman (20) e dall’ottimo impatto del finlandese Heinonen, arrivato in settimana per sostituire l’infortunato Gaddefors. Ma tutta la squadra ha saputo fare quello step decisivo per vincere una sfida fondamentale. Avvio di gara, con la tripla di Jerkovic (10-14). Bene Possamai che schiaccia per il +9 (14-23). Heinonen esordisce a due minuti dal termine del primo periodo, firmando subito una tripla e poi tre liberi consecutivi per il +7: 23-30. Quattro punti di Polakovich permettono ad Agrigento di tornare a contatto (27-30), Stefanini ripristina il +7 (27-34). Poi Ambrosin pareggia in contropiede: 34-34, ma Heinonen firma di nuovo il +6 (35-41). Tilghman di prepotenza per il 35-43 prima di andare al riposo e poi per il +10 in avvio di ripresa. Il vantaggio sale in doppia cifra: 40-51. L’ex Ravenna fa 2/2 dalla lunetta e le lunghezze di margine sono 13 (42-55). Cinque punti in fila di Sperduto (49-57), poi Stefanini risponde alla tripla di Meluzzi (52-62). Tilghman firma il +15 (53-68). Agrigento gioca tutte le carte nel quarto periodo. Prima prodezza decisiva di Stefanini: gioco da tre punti e +4 (76-80). Morici dimezza il passivo, Ambrosin dalla lunetta lo annulla (80-80). Tripla di Jerkovic, poi Tilghman recupera palla e converte due tiri liberi: +5 Bulls. Agrigento torna a -3, Stefanini in stepback chiude i giochi.