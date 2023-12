Basket serie A2. San Giobbe Chiusi s’inchina alla regina. Fortitudo Bologna

SAN GIOBBE CHIUSI

75

FORTIT. BOLOGNA

82

(19-23, 40-46, 56-61)

CHIUSI: Tilghman 24, Brinza, Chiarello, Ceron 11, Lorenzoni, Dellosto 3, Chapelli, Bozzetto 4, Jerkovic 2, Raffaelli 11, Jonats 12, Possamai 8. All. Bassi

FORTITUDO: Giordano, Sergio, Aradori 9, Conti, Bolpin 8, Panni, Kuznetsov, Fantinelli 9, Freeman 18, Ogden 30, Morgillo 2. All. Caja

Arbitri: Dionisi, Pellicani, Coraggio

CHIUSI – La San Giobbe si arrende alla capolista Fortitudo. I ragazzi di coach Bassi sfiorano l’impresa, cullando a lungo il sogno del colpaccio, dopo aver rimesso in piedi una partita che aveva tutte le sembianze per essere indirizzata in favore degli avversari, avere assaporato il vantaggio all’altezza degli ultimi tre minuti di gara e poi avendo avuto in mano la tripla del possibile overtime. Serata super di Tilghman (24 punti), altri tre uomini in doppia cifra per i Bulls, nuovamente privi di Stefanini alle prese con un altro problema fisico; di là però Ogden gioca una partita da categoria superiore, 30 punti e 10 rimbalzi, tra cui la tripla del 59-47 in favore della sua squadra a metà del terzo periodo. Sotto di dodici lunghezze sembra finita, ma Chiusi chiude a chiave la via del proprio canestro e riapre completamente il match con la rimonta a cavallo fra terzo e quarto periodo. Un Tilghman in grande serata prima mette a segno il gioco da tre punti per il pareggio (61-61), poi intercetta un passaggio avventato della squadra ospite per involarsi in contropiede e riportare in vantaggio la San Giobbe (67-65). Ogden pareggia, poi Fantinelli con una prodezza riporta i suoi a +3 (69-72). Tilghman pareggia dalla lunga distanza a cento secondi dal termine, Fantinelli e Ogden per il +4 ospite, Ceron accorcia a -1 (75-76) quando si entra nell’ultimo minuto. Due liberi di Ogden, sul 75-78 Jonats prova la tripla del pareggio ma non va, poi il 44 ai liberi della truppa di Caja chiude i conti.