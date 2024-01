Basket serie A2. San Giobbe Chiusi. Trasferta ostica contro Verona

La San Giobbe Chiusi prepara il sestultimo appuntamento della regular season, la trasferta a Verona domenica alle 18. Sfida sulla carta impossibile, considerando il valore dell’avversario e il momento di forma pessimo dei Bulls, ma da qualche parte si dovrà necessariamente iniziare a raggranellare punti pesanti per risalire posizioni in classifica. Da qui al termine della prima fase mancano sei gare, quattro delle quali in trasferta. Intanto la società ha comunicato il rinnovo della collaborazione con l’Università Popolare della Città di Chiusi. Il progetto, realizzato con la Pro Loco, prevede un corso serale (dal 10 gennaio al 4 febbraio) legato alla pallacanestro e, in particolare, alla San Giobbe. Si tratta di cinque appuntamenti, poi si passerà alla pratica, con una serata sul parquet il 31 gennaio.