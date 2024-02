Basket Serie A2. San Giobbe Chiusi: via alla fase a orologio. Nella gara di apertura l’ostacolo è Torino

Una salvezza da conquistare in trasferta. Domenica prende il via la fase ad orologio e la San Giobbe Chiusi, che nella gara di apertura ospita Torino, è chiamata a recuperare almeno una posizione ed evitare la retrocessione diretta, per poi provare a giocarsi tutto nel girone infernale dal 5 maggio al 9 giugno che coinvolgerà le squadre piazzate dal nono all’undicesimo posto dei due gruppi. Nel mirino c’è soprattutto Orzinuovi che ha due punti in più e differenza canestri, a parità di scontro diretto, nettamente migliore; leggermente più lontana Cividale del Friuli che ha quattro punti in più e scontro diretto a favore; abbastanza lontana Nardò (sei punti, scontro diretto pari ma differenza canestri migliore); quasi irraggiungibili Rimini, Cento e Piacenza, avvantaggiate di otto punti. La formula della fase ad orologio prevede una sfida in casa contro le prime cinque dell’altro girone: sulla carta sono tutte partite dal pronostico segnato, anche se i Bulls dell’ultimo mese possono creare qualche grattacapo alle big dell’altro raggruppamento. E poi sfide in trasferta contro le squadre classificate dal settimo all’undicesimo posto sempre dell’altro gruppo, il Verde. Ed è in queste cinque partite, tutte lontano dal PalaPania, che si affrontano avversari più alla portata; per questo, calendario alla mano, potrebbe essere più facile raccogliere fuori casa i punti per tentare il sorpasso nei confronti di almeno una delle squadre che precedono la San Giobbe. Tutte le formazioni citate sopra, a parte Piacenza, però hanno il vantaggio di ospitare tra le mura amiche la dodicesima del gruppo Verde, Latina, in una gara dal pronostico favorevole per loro.