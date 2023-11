Basket serie A2. "San Giobbe. Inaccettabile giocare così»

La sconfitta a Orzinuovi ha lasciato in eredità alla San Giobbe l’ultimo posto solitario della classifica. Lo sforzo finale nel quarto periodo, quando i Bulls sono rientrati fino a -3, non è bastato per dare una direzione diversa alla rotta di una gara ampiamente compromessa nei primi tre quarti. "Complimenti a Orzinuovi che ha giocato una partita migliore rispetto alla nostra, sotto tutti i punti di vista e specialmente sul piano della voglia, cosa molto grave – ha tuonato coach Bassi nel post partita –. Per quanto riguarda noi c’è poco da dire; venire a giocare una partita del genere con nessuno che ha voglia di fare un tagliafuori, di tenere un uno contro uno, che ha voglia di passare la palla al compagno. Chiudere a meno cinque è stato un miracolo. Se volessi approfittarmi potrei dire che siamo stanchi e che abbiamo giocatori fuori per infortunio. Siccome sono una persona onesta, e me lo devo di essere onesto, dico che non si può scendere in campo in questo modo. È inaccettabile. Inaccettabile venire a giocare una partita di questa importanza con questo spirito. Penso anche che si debba riflettere bene sulle scelte che sono state fatte e che dovremo fare, ma sinceramente non dovrei essere io a dirlo". Tra le scelte da fare c’è quella di un nuovo straniero che nello scacchiere tattico di coach Bassi prenderà il posto di Spear, l’americano che ha riportato la frattura del malleolo e starà fuori a lungo. Ieri in città è arrivata l’ala lettone Ervins Jonats.

Classe 1991, due metri e un centimetro di altezza, Jonats era in forza al Ljepaja, nella Estonian Latvian Basketball League. Nel 20222023 era in Spagna, al Saint Antoni Ibiza Feeling, prima aveva vestito le maglie di Jurmala e Bk Valmiera. Al completamento delle visite mediche sarà formalizzato il suo ingaggio.

SS