Basket serie A2. San Giobbe, iniezione di fiducia. Stefanini: "Noi bravi da subito»

Il girone salvezza è iniziato nel migliore dei modi per la San Giobbe Chiusi. La vittoria netta su Latina, in una partita dominata dalla palla a due alla sirena, ha consentito ai Bulls di dimezzare il divario da Nardò che in contemporanea usciva sconfitta dalla trasferta sul parquet della Luiss Roma. "Ci eravamo preparati molto per questa partita – ha dichiarato Gabriele Stefanini all’account facebook della società –, abbiamo difeso bene sin dall’inizio della partita rispettando il piano di gioco, ora pensiamo già alla prossima partita".

Adesso la classifica è la seguente: Cento 32, Nardò 26, Chiusi 24, Luiss Roma 20, Agrigento 18, Latina 16. Le prime due restano in A2, le altre quattro retrocedono in serie B; in caso di arrivo a pari punti con Cento e Nardò valgono gli scontri diretti, con Luiss Roma, Agrigento e Latina la differenza canestri generale. Chiusi e Luiss Roma hanno una partita da recuperare rispetto alle altre, per cui i Bulls, qualora dovessero vincerla il prossimo 22 maggio, potrebbero essere virtualmente a pari punti con Nardò.

Le condizioni di forma della squadra di coach Bassi sono ottime: con il successo a Latina sono cinque le vittorie nelle ultime sei partite, sette nelle ultime nove. E sono anche cinque le vittorie consecutive in trasferta: una serie iniziata il 3 marzo a Treviglio e proseguita attraverso gli scalpi esterni su Agrigento, Luiss Roma, Monferrato e Latina. Tilghman e compagni hanno cambiato marcia e nessun avversario, fra le sei della Poule salvezza, sembra più in forma di loro. Tra due giorni, a Cento, una sfida fondamentale per provare a mantenersi in scia a Nardò (che ospita Latina) e per tenere anche la squadra emiliana in qualche modo agganciata al gruppone. Cento ha sudato le classiche sette camicie per espugnare Agrigento mercoledì sera, aggrappandosi alle tre triple consecutive messe a segno nel finale da Mussini.