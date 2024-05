Basket serie a2. San Giobbe si gioca una fetta di salvezza. Con la Luiss Roma necessario tornare a vincere

San Giobbe Chiusi di nuovo in campo stasera per il recupero della prima giornata della fase salvezza, rinviata il 5 maggio per la contemporaneità con le finali nazionali del campionato Under 19. All’Estra Forum arriva la Luiss Roma per una sfida delicatissima. Dopo il ko con Agrigento i Bulls devono necessariamente tornare al successo per dimezzare il distacco da Nardò. Palla a due alle 20,30, arbitrano Rudellat, Yang Yao e Giunta: "Dal punto di vista fisico non è il massimo giocare a distanza di tre giorni – ha detto coach Bassi alla vigilia –, ma almeno non c’è la possibilità di pensare troppo. Torniamo in campo, cerchiamo di migliorare e fare le cose in maniera differente, cancellando quanto visto domenica, provando a resettare e chiaramente a recuperare energie. Anche se non nel modo giusto, ne abbiamo spese. Dovremo lavorare su quello che non ha funzionato". Sarà una partita ad alta tensione, entrambe devono vincere per proseguire la rincorsa salvezza: "Mi aspetto tanto agonismo – ha sottolineato Bassi –. Chi delle due sarà brava a gestire meglio il ritmo penso che riuscirà a portare la partita sui propri binari. Per quanto ci riguarda, dovremo fare una partita diversa sugli aspetti che non vanno nei tabellini. Attenzione alle palle vaganti, ai rimbalzi sporchi, al saper scegliere bene il compagno libero. Sono le cose che ci hanno condannato con Agrigento".

In stagione c’è un precedente con la Luiss Roma, la sfida della fase ad orologio il 7 aprile scorso, vinta dai Bulls di 25 punti (81-56) grazie ad un grande secondo tempo. "Vengono anche loro da una sconfitta brutta e rocambolesca e quindi saranno molto arrabbiati – ha aggiunto l’allenatore dei Bulls –. Per la Luiss Roma, queste due partite, sono l’occasione per provare a rimettersi in corsa e quindi mi aspetto una squadra molto determinata e molto fisica. In più, hanno giocatori di grande talento e di grande esperienza. Ancora una volta, una partita delicata". Domenica prossima le squadre si affronteranno nuovamente, a campi invertiti, per la sesta giornata.