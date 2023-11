Basket serie A2. Sella Cento, momento durissimo. Ladurner: "Possiamo rialzarci»

Non sono settimane facili in casa Benedetto, dopo il secondo stop consecutivo arrivato domenica in casa della Fortitudo, il sesto nelle prime nove giornate. Più che per la sconfitta in sé, che ci può stare, essendo arrivata contro l’unica ad oggi squadra ancora imbattuta in Italia, è il modo in cui è arrivata che desta qualche preoccupazione: una Cento fin troppo arrendevole che, alle prime difficoltà, è crollata fragorosamente. Anche nella burrascosa serata del PalaDozza, c’è comunque qualcosa da salvare, vedi l’esordio in biancorosso di Max Ladurner (8 punti in 20 minuti), il sostituto dell’infortunato Benvenuti, già calato al meglio nel suo nuovo ruolo.

"Belle sensazioni, in un palazzo che trasuda storia, appena tre giorni dopo il mio arrivo in città: devo dire che è stata un’emozione. Peccato solo per il risultato, ovviamente. Sul resto, ho cercato di mettere in campo ciò che ho potuto apprendere nei pochi allenamenti con la squadra".

Com’è stato trovarsi catapultato in realtà diverse nel giro di pochi giorni?

"Devo dire che l’accoglienza è stata bella e calorosa, da parte di tutti, i compagni mi hanno fatto sentire come a casa, onestamente non me l’aspettavo. Questo gruppo è bello e sano, ho anche già avuto modo di girare un po’ per Cento e mi piace, non è tanto grande ma è molto carina".

Dal giocare l’Eurocup e la Serie A, all’A2: non le pesa il cambio di categoria?

"No, anzi, rappresenta un’opportunità di crescita per me. E’ vero, con Trento mi sono trovato di fronte ad alcune delle squadre top in Europa, ma questo campionato, e in particolare il nostro girone, è di altissimo livello. Io sono qui per dare una mano a Cento e per migliorarmi come giocatore".

C’è qualcosa che l’ha colpita maggiormente in queste prime ore qui?

"L’organizzazione che c’è all’interno del club, sono tutti disponibili e non mi hanno fatto mancare nulla dal mio arrivo. Poi, i tifosi, sono super. Ero e sono convinto che qui si può lavorare bene, in maniera serena e al meglio".

Domenica c’è Orzinuovi, una sfida delicata.

"Sappiamo che ci aspetta una partita bella tosta, ma questo gruppo ha le potenzialità per fare bene e per uscire da questo momento: ho visto le facce giuste, nonostante la sconfitta, e questo è un buon segno".

Giovanni Poggi