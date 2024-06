Basket serie A2. Sella: Nicolai gm e Di Paolantonio in panchina?

Renato Nicolai general manager ed Emanuele Di Paolantonio (nella foto) allenatore? Potrebbe essere questa la nuova accoppiata del basket centese per la prossima stagione. Ma si tratta di due tasselli che, nel caso, non vanno inseriti nello stesso momento. Prima infatti vengono i ruoli dirigenziali, e Renato Nicolai, lo scriviamo da giorni, potrebbe lasciare Nardò per accasarsi a mezz’ora dalla sua Bologna e inaugurando un nuovo ciclo con Cento. Toccherà poi a lui, nel caso, l’ultima parola sulla scelta del coach, anche se il profilo di Di Paolantonio è attenzionato in società. Stessa agenzia di Matteo Mecacci, capoallenatore in B1 a Imola nell’ultima stagione dopo aver fatto il vice in A a Brescia, in passato ha allenato in A2 a Roseto e Mantova. E attenzione anche ad altri profili, come il bolognese Marco Carretto, ex vice a Ferrara e Trieste.