Basket serie A2. Sella, ultimi test a Udine e Rimini. Intanto è partito il minibasket

Ritorno in palestra per la Sella, nell’ultima settimana di precampionato, con le ultime due amichevoli in cantiere, con la testa che inizia a puntare il debutto stagionale contro Livorno.

La squadra di Di Paolantonio tornerà in campo domani a Spilimbergo, per un match contro l’ambiziosa Apu Udine, una delle realtà costruite per puntare al salto in serie A. Poi, il sabato, ennesima amichevole (sarà la terza in poche settimane) contro la Rbr Rimini, questa volta sul parquet del Flaminio.

Man mano che il debutto si avvicina e che le infermerie si svuotano, queste uscite iniziano a diventare più attendibili.

Tomassini e compagni non sono sulla carta una rivale per la Benedetto XIV, ma per Delfino e soci sarà soprattutto un occasione, l’ultima di questo precampionato, per testarsi ed iniziare a fare sul serio.

SETTORE GIOVANILE.

Momento speciale nella storia della Benedetto XIV e della città biancorossa. Dopo tre emozionanti open day, il nuovo viaggio della Benedetto XIV nel mini basket è ufficialmente iniziato.

Cento ragazzi e le loro famiglie hanno partecipato con entusiasmo a questi appuntamenti, e ieri si è celebrato l’avvio dell’attività sportiva del mini basket, che si affianca al settore giovanile, rappresentando un traguardo significativo per Cento. I piccoli atleti indosseranno con orgoglio le loro canotte, simbolo dei 60 anni di storia e tradizione della Benedetto.

La Baltur Arena si apre a un’avventura all’insegna del Minibasket e del divertimento. Per ulteriori informazioni e adesioni, contattare il 349-5250831.

re. fe.