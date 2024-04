Basket serie A2. Sollievo Rbr: allarme rientrato per Marks

Rbr è tornata ieri ad allenarsi a ranghi completi dopo i due giorni di pausa lasciati da coach Dell’Agnello. Lunedì i biancorossi saranno di scena a Torino e la settimana di lavoro inizia e procede con lo stesso ritmo del pre-Cremona, l’altra trasferta giocata in posticipo. Tutto ok per Marks, che era assieme ai compagni nonostante il perdurante problema al rachide cervicale. Una Riviera Banca al completo è essenziale per provare un colpo in Piemonte che potrebbe essere decisivo. La A2 intanto è in fermento per il mercato, con Trapani pigliatutto (Gentile e Alibegovic), Magro che passa da Cento a Forlì dopo lo scontro diretto, Giuri alla Fortitudo e Giordano a Treviglio. Domani stop definitivo alle trattative e roster che rimarranno gli stessi fino alla fine della stagione. C’è ancora poco tempo per porre dei correttivi e aggiustare le varie squadre.

Rimini è rimasta alla finestra, senza la necessità assoluta di aggiungere qualcuno ma pronta ad approfittare di occasioni che, però, faticano a presentarsi. Tra le partite che contano tanto anche in ottica Rimini, c’è Rieti – Cento di domenica. Si giocherà al PalaSojourner di Rieti, ma solo perché la squalifica del campo è stata commutata in multa. Il campo da gioco reatino era stato squalificato per "offese, ispirate ad odio e discriminazione razziale, ripetute durante tutto l’arco della gara, da parte di un individuo isolato nei confronti del 3° arbitro" di Chiusi – Rieti, Daniele Yang Yao.

l.z.