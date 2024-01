Basket serie A2. Stasera il recupero fra Trieste e Chiusi

Stasera va in scena un recupero del girone Rosso che Forlì segue con interesse. Alle ore 20 si daranno infatti battaglia Trieste e Chiusi, per completare il quadro della 13ª giornata. Il match, inizialmente in programma a dicembre, fu rinviato a causa di impegni con la nazionale di un componente della panchina toscana. Oggi le due squadre si giocano una buona fetta della stagione. Trieste, priva dell’infortunato Justin Reyes e reduce dalla batosta con Cividale, deve rilanciarsi per strappare il miglior piazzamento possibile (chiuderà poi a Forlì) nella prima fase. In caso di ko odierno, la formazione giuliana non andrà oltre il terzo posto. Chiusi, invece, fresca dell’innesto di Viktor Gaddefors (scuola Virtus Bologna), tenterà di ripartire in una sorta di ‘punto zero’ per conquistare la salvezza.

s. c.