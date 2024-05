Basket serie A2. Subito venduti oltre mille biglietti per domenica

È subito boom di tagliandi staccati nel primo giorno di prevendita per la semifinale contro Trieste. In appena quattro ore, nella mattinata di ieri, sono stati venduti addirittura oltre 1.000 biglietti per gara1 in programma domenica alle 18 all’Unieuro Arena. Numeri davvero eclatanti, anche visti i giorni che ancora mancano al match. Basti pensare, inoltre, che in occasione di gara1 contro Vigevano i presenti erano stati ‘appena’ 3.376: un traguardo che potrà facilmente essere superato.

La prevendita, fra l’altro, è aperta di fatto ininterrottamente fino alla palla a due di gara1 e poi sino alle ore 20.30 di martedì per gara2. È possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita Vivaticket e alla sede del club, aperta fino a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17.30 alle 20. Da sabato, poi, la biglietteria si trasferirà all’Unieuro Arena, dove sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 9 alle 13 e domenica anche dalle 17 sino al via della partita. È regolarmente possibile procedere all’acquisto online.

Nella giornata di venerdì, poi, tornerà anche l’iniziativa del Carlino, che in collaborazione con la Pallacanestro 2.015 mette in palio cinque tagliandi gratuiti nel settore parterre per gara1 contro Trieste. Sarà sufficiente chiamare la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto e incrociare le dita, sperando di essere tra i cinque più veloci a prendere la linea. Allo stesso orario di lunedì, poi, con le stesse modalità, ci sarà l’occasione di accaparrarsi il biglietto per gara2.

Simone Casadei