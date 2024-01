BASKET SERIE A2. Venerdì in palio 5 biglietti gratuiti

In occasione del secondo match interno consecutivo dell’Unieuro Forlì, in programma domenica (ore 18) contro Chiusi e valido per la 9ª giornata di ritorno del girone Rosso di serie A2, torna puntuale l’iniziativa del Carlino riservata ai lettori e tifosi biancorossi. In palio cinque biglietti gratuiti per assistere alla sfida dal parterre dell’Unieuro Arena. Per aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti sarà sufficiente chiamare venerdì la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto: i primi a trovare la linea avranno i biglietti.