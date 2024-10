Basket serie B

I Blacks benedicono il calendario fitto della nuova serie B Nazionale, perché giò domani sera potranno riscattare il ko di Lumezzane. Tra l’altro non sarà una sfida banale, perché al PalaCattani arriverà la Virtus Imola, sorta di tabù, dato che negli ultimi due anni in B Nazionale, i gialloneri hanno sempre vinto a Faenza e i Raggisolaris sempre sbancato il PalaRuggi. Un ruolino di marcia che i Blacks vogliono sfatare ed infatti hanno chiamato a raccolta i tifosi per ritornare alla vittoria (biglietti su LiveTicket). La gara a Lumezzane può essere analizzata sotto diversi punti di vista, ma il problema principale riguarda le condizioni fisiche di Calbini, scavigliatosi ad inizio del terzo quarto e soltanto all’ultimo si saprà se potrà giocare il derby. Questo è uno dei tanti episodi sfortunati capitati ai Blacks, come l’espulsione di Poggi per doppio tecnico con il secondo preso dopo essere stato affondato con una gomitata, azione nella quale anche Garelli si è preso un tecnico per proteste oppure la statistica che ha visto Lumezzane commettere un solo fallo nel terzo quarto, in un match in cui entrambe le squadre ‘se le sono date’ dal primo minuto.

Qui però finiscono gli alibi e iniziano i demeriti. I 30 rimbalzi conquistati contro i 42 dei lombardi sono un chiaro segnale che i Raggisolaris non sono riusciti a rispondere al gioco duro degli avversari ed è mancato il cinismo nel primo tempo per arrivare all’intervallo con qualche punto di vantaggio. E poi c’è stato il ‘fattore’ Amici, che ha un modo di giocare decisamente sopra le righe come tutti ormai sanno, ma ha una classe incredibile ed infatti 4 delle 8 triple segnate (ha chiuso con un 8/9 dalla distanza e 32 punti) sono arrivate nonostante fosse ben marcato (Tomas Cavallero in foto).

l.d.f.