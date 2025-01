Basket serie B. Adamant acciaccata. Deve stringere i denti

C’è particolare attesa per la gara di domani dell’Adamant, che alla Bondi Arena ospiterà il Petrarca Padova nel primo impegno casalingo del 2025. Tanti i temi che rendono interessante la sfida, non solo in campo, vista l’annunciata presenza di Daniel Farabello sugli spalti a distanza di quasi quindici anni dal suo addio a Ferrara. Ieri sono state diverse le reazioni sui social da parte degli appassionati biancazzurri, il ‘gaucho’ argentino sarà accolto sicuramente come si deve, nella città italiana che gli ha dato più soddisfazioni nella sua lunga carriera da giocatore. Ma alla curiosità e all’emozione di rivedere uno dei capitani più amati della storia del basket nostrano, va affiancata l’importanza di una partita che l’Adamant deve vincere per assicurarsi matematicamente un posto tra le prime sei. In settimana coach Benedetto e il suo staff hanno dovuto fare i conti con i soliti acciacchi che da inizio stagione non hanno lasciato tregua al gruppo biancazzurro: in particolare qualche problemino ha colpito Chessari, Ballabio e Marchini, e sugli esterni Ferrara dovrà ancora una volta stringere i denti. Le condizioni dei tre non destano particolare preoccupazione, ma dal punto di vista degli allenamenti non è stata una settimana lineare e l’Adamant ha dovuto fare di necessità virtù soprattutto nella seconda parte di avvicinamento alla gara. Con un successo domani, e il matematico approdo tra le prime sei, è possibile che si faccia strada l’idea di far riposare qualcuno nella successiva gara del 19 gennaio a Trieste, che a quel punto per la classifica dei biancazzurri conterebbe poco e niente. Ma prima c’è da vincere la partita di domani, troppo importante anche per dare la spallata decisiva al Petrarca, che all’andata inflisse una brutta sconfitta a Drigo e soci.

Jacopo Cavallini