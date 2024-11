Basket serie B:. Adamant al completo. Recuperati gli acciaccati

Allenamento a ranghi praticamente completi, ieri pomeriggio, per l’Adamant di coach Benedetto, che domani (ore 18) farà visita alla capolista Monfalcone. Ad eccezione del lungodegente Ballabio, per il quale la prossima settimana si stabilirà la data del rientro in campo, e del giovane Braga, i febbricitanti Solaroli, Turini e Dioli sono infatti completamente recuperati, e saranno a disposizione per la gara di domani. Una partita importante per il cammino in campionato dei biancazzurri, che hanno l’opportunità di agganciare la vetta in caso di vittoria e di contemporaneo successo di Pordenone con Valsugana. Ieri mattina, nel frattempo, spazio anche al sociale con coach Benedetto, Tio e Santiago in visita ai piccoli della scuola elementare Smiling: circa 200 alunni che hanno fatto conoscenza dei giocatori e del coach biancazzurro.