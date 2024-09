Basket Serie B. Adamant al Pala Ruggi con Imola. Un test per capire a che punto è

Dopo una settimana di allenamenti in cui ha lavorato sia sull’aspetto difensivo che su quello offensivo, l’Adamant torna in campo alle 19.30 al Pala Ruggi contro l’Andrea Costa Imola per il terzo test della sua preseason. Coach Benedetto si aspetta ulteriori progressi da un gruppo che ha già fatto vedere buoni spunti nelle prime due uscite con Argenta e Cento, e che oggi affronta un’avversaria più vicina al suo reale valore: l’Andrea Costa è al suo secondo impegno del precampionato dopo la gara con Rimini della scorsa settimana, e ha costruito un roster che punta ad un campionato tranquillo, guidato dal bolognese Matteo Angori, con un passato da vice allenatore alla Fortitudo Bologna. I lunghi Chiappelli e Filippini e il play Sanguinetti, più volte accostati anche a Ferrara in sede di mercato, rappresentano i tre giocatori di spicco del roster imolese assieme agli esterni Toniato e Klanjscek. Dal canto suo, l’Adamant avrà tutti gli effettivi a disposizione e si aspetta di progredire sul piano del gioco, quando mancano poco più di venti giorni all’esordio in campionato contro Gorizia, previsto per sabato 28 settembre. I biancazzurri torneranno poi in campo martedì prossimo a San Lazzaro contro Bologna Basket (ore 18), e venerdì 13 alla Bondi Arena contro la Virtus Imola (ore 18.30).

j.c.