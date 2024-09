Basket Serie B. Adamant, buon impatto con la categoria superiore. Castaldi: "Stiamo aumentando la coesione»

Buonissime sensazioni nel terzo test della preseason targata Adamant Ferrara, coi biancazzurri capaci di vincere 82-76 sul campo dell’Andrea Costa Imola, formazione che prenderà parte al campionato di Serie B Nazionale. Vero, i biancorossi contavano di tre assenze importanti (Sanguinetti, Toniato e Fazzi), ma pure Ferrara era senza Marchini e a parte un passaggio a vuoto nel terzo quarto ha sempre condotto contro una squadra di categoria superiore.

Ottimi spunti, dunque, a meno di tre settimane dall’esordio in campionato contro Gorizia: "Il primo dato positivo è che siamo riusciti a reggere l’impatto fisico di una squadra che giocherà in una categoria superiore alla nostra – il pensiero del vice allenatore biancazzurro Marco Castaldi –, questo è sicuramente un valore aggiunto alla nostra prestazione. Partita dopo partita stiamo diventando più coesi, abbiamo avuto ancora qualche passaggio a vuoto quando la fisicità di Imola è aumentata di livello, ma nel complesso abbiamo retto il colpo e in un modo o nell’altro siamo riusciti a tamponare determinate situazioni. Passare attraverso questi test aumenta la nostra capacità di coesione e di esprimerci appieno come squadra".

L’Adamant ha avuto buone cose da tutti, in particolare da Solaroli e Sackey, mattatori di una serata che ha visto protagonisti un po’ tutti gli effettivi del roster a disposizione di coach Benedetto. Nessuna preoccupazione per Marchini, vittima di una leggera distorsione alla caviglia che ha portato lo staff a tenerlo a riposo precauzionale, ma non è escluso che l’esterno toscano possa tornare in campo già da domani pomeriggio nel quarto test del precampionato contro la pari categoria Bologna Basket.

"Rispetto alla prova di Cento c’è stato un passo in avanti sul piano della durezza mentale – le parole di Castaldi –, mentre sul piano della condizione fisica restiamo pieni di carichi di lavoro nelle gambe e l’intensità è rimasta alta anche nelle ultime sedute. Siamo stati più efficaci e lucidi nei momenti di appannamento offensivo". In settimana la società dovrebbe svelare le modalità della campagna abbonamenti, per cui l’attesa è tanta, mentre stasera a Fossadalbero si terrà la consueta serata di apertura dedicata a sponsor e sostenitori, alla quale parteciperanno anche Vis 2008 e Scuola Basket.

