Basket serie B. Adamant, niente scherzi: a Padova per il colpo

L’Adamant vuole centrare il secondo successo consecutivo oggi pomeriggio (ore 18.30) sul campo del Petrarca Padova, e restare a contatto col vertice della classifica visto anche lo scontro diretto tra Pordenone e Monfalcone.

I biancazzurri hanno recuperato tutti gli acciaccati, e si presenteranno in terra patavina al completo: "È stata un’altra settimana complicata perché abbiamo dovuto recuperare i giocatori che abbiamo spremuto troppo durante la partita contro Oderzo – le parole di coach Benedetto –: Santiago è stato fermo fino a venerdì, Marchini è riuscito a recuperare abbastanza bene, mentre Chessari è dovuto tornare in Sicilia e lo abbiamo avuto solamente nella seconda parte della settimana.

Speriamo di passare questa fase critica e di averli poi pronti quando il campionato conterà: dobbiamo essere forti e cercare di andare oltre le difficoltà settimanali. Sarà una partita tosta come tutte le gare in trasferta di questo campionato, dovremo cercare di essere pronti dal punto di vista fisico e tecnico: stiamo puntando sulla quotidianità del lavoro e sull’intensità, poi ci sono settimane più complicate di altre ma dobbiamo cercare di mettere più fieno in cascina possibile.

Oggi il problema è riuscire ad inquadrare le due fasce di classifica e comprendere bene chi sono le prime sei con le quali ti porterai dietro i punti nella seconda fase – l’analisi del tecnico reggino –.

C’è un dato di fatto importante, che è quello di non poter lasciare per strada punti da nessuna parte: ma ci sono squadre attrezzate e non c’è vita facile per nessuno. Abbiamo visto partite di Padova giocate fino in fondo, soprattutto in casa, dove hanno fatto quasi sempre buona figura. Non dobbiamo veramente sottovalutare nessuno, l’importante sarà arrivare nelle migliori condizioni possibili per aver ragione anche di squadre che oggi sono nella parte bassa della classifica".

L’Adamant sarà seguita da un folto manipolo di tifosi, forse addirittura 150, che seguirà la squadra nella vicina Padova: quasi certamente sembrerà di giocare in casa, ma l’attenzione non dovrà abbassarsi.

Recuperati gli acciaccati Santiago, Dioli e Marchini, coach Benedetto avrà tutti gli effettivi a disposizione in attesa di recuperare anche Ballabio: Ferrara cerca continuità e risultati per mantenersi nella parte altissima della classifica e mettere pressione alla capolista Pordenone, fin qui l’unica capace di battere i biancazzurri.

Jacopo Cavallini