Basket serie B. Adamant prova Roberto Chessari. Tribuna blu, proteste sulla chiusura

Ieri pomeriggio Roberto Chessari, playmaker classe 2000 reduce da una stagione a Bisceglie ed aggregato in queste settimane a Ragusa in B1, ha preso confidenza con l’ambiente di Ferrara Basket dopo essere atterrato nel pomeriggio a Bologna. In questi giorni si capirà se sarà effettivamente lui il prescelto per tamponare l’assenza di Ballabio, che ne avrà ancora per un po’. Nel frattempo, ieri il gruppo biancazzurro si allenato agli ordini di coach Giovanni Benedetto per preparare la gara casalinga di domenica pomeriggio contro Oderzo, nella quale Ferrara dovrà reagire dopo la sconfitta di domenica scorsa a Pordenone. Intanto la società biancazzurra ha comunicato ieri un ‘problema’ sorto nella gestione del palasport: "A causa di ripetute segnalazioni pervenuteci nelle ultime settimane dalla Federazione in merito all’omologazione dell’impianto Giuseppe Bondi Arena – recita la nota -, siamo purtroppo costretti ad interdire e a chiudere al pubblico la prima fila di seggiolini in tribuna blu, settori pari e dispari. Rimane invece aperto al pubblico l’intero settore di tribuna blu centrale".

Una situazione che ha quasi del paradossale, se si considera il tenore degli impianti nei quali ha giocato Ferrara da un anno a questa parte, e un palasport – quello estense - che in passato ha ospitato campionati di A1 e A2 senza particolari criticità. L’alternativa, in attesa che si monti il plexiglass da qui a qualche settimana anche davanti al settore pari di tribuna blu così come richiesto dalla Federazione, è appunto quella di chiudere la prima fila dello stesso settore. I tifosi ieri pomeriggio all’uscita della notizia sono insorti sui social, per un provvedimento che si fa fatica a comprendere: in ogni caso, è attiva la prevendita per la gara di domenica con Oderzo, nella quale l’Adamant avrà bisogno del sostegno del suo pubblico per ripartire.

