Basket Serie B. Adamant, segnali di ripresa. E si inizia a vedere il vero Turini

L’Adamant di coach Benedetto ha ritrovato i due punti contro lo Jadran Trieste, mettendo da parte il brutto passo falso di Padova e spazzando via le prime critiche che erano arrivate la scorsa settimana. C’è da dire che l’avversario non era irresistibile, forse il meno attrezzato visto a Ferrara in questo anno e mezzo di B interregionale, ma brava è stata la squadra a indirizzare la partita sui giusti binari, grazie a una difesa che soprattutto nel secondo tempo è tornata ad annebbiare le idee di chi le stava di fronte e ad un attacco che ha viaggiato su percentuali altissime, sfondando quota 100 punti. Era la vittoria che ci voleva, per ridare fiducia e autostima al gruppo, ed entusiasmo ad un ambiente che comunque non ha mai smesso di sostenere i propri beniamini: anche domenica, nonostante si arrivasse da una brutta sconfitta e in contemporanea si giocava la partita della Spal al Mazza, la Bondi Arena si aggirava attorno al migliaio di presenze, segno della passione e dell’attaccamento di un pubblico che ha pochi rivali nella categoria.

Tornando al campo, e alle prestazioni dei singoli, la speranza è che l’Adamant abbia finalmente trovato il miglior Turini: dopo una preseason incoraggiante l’esterno toscano sembrava quasi avulso dal gioco biancazzurro in questa prima parte di campionato, e invece contro Trieste ha dato segni evidenti di risveglio. Assieme a lui un Marchini versione extralusso, che si sta prendendo un pezzo di leadership della squadra e sta trovando grande precisione al tiro, e un Drigo in crescita tornato ai livelli tenuti per gran parte dello scorso anno. La classifica è cortissima, soprattutto in testa, dove quattro squadre sono racchiuse in due punti, e il prossimo turno sembra arrivare proprio a puntino: l’Adamant, infatti, farà visita a Monfalcone mentre Pordenone ospiterà Valsugana. Due incroci al vertice che determineranno lo sviluppo della graduatoria: attualmente Monfalcone e Valsugana guidano a quota 14, con Pordenone e Ferrara ad inseguire a quota 12.

Jacopo Cavallini