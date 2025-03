Basket serie B. Adamant, sfida bollente a Mantova. Serve una prova d’orgoglio

Sbancare la tana degli Stings per cancellare il brutto ko di Iseo e riprendere la marcia in classifica. L’Adamant viaggia per il terzo weekend di fila lontano da casa, nella prima uscita del girone di ritorno di questi play-in, che fin qui hanno visto la truppa di coach Benedetto portare a casa quattro successi a fronte di due sconfitte. I biancazzurri hanno vissuto una settimana intensa, non senza qualche problemino fisico di troppo, ma oggi a Mantova non sono ammessi passi falsi ed è attesa una pronta reazione dopo la scoppola di Iseo. Benedetto e il suo staff hanno fatto rivedere in settimana gli errori commessi e soprattutto l’atteggiamento remissivo messo in campo in quel famigerato terzo quarto, che ha "scombussolato" e non poco il periodo dei biancazzurri, che da tempo non si facevano vedere così fuori fase. La speranza è che quanto successo ad Iseo possa far scattare nuovamente la miccia e portare il gruppo a reagire come successo dopo la sconfitta di fine anno con Pordenone, cui poi sono seguite nove vittorie di fila.

All’andata l’Adamant era nel suo periodo migliore e si è imposta abbastanza agevolmente nonostante l’infortunio di Ballabio: fra poche ore servirà una prestazione di quel livello per tornare a casa dalla Tea Arena di Curtatone coi due punti. Non sarà un ambiente facile, Mantova sarà spinta dai suoi tifosi, ma anche da Ferrara è previsto l’arrivo di un folto manipolo di supporters per spingere Drigo e compagni a un successo che sarebbe fondamentale in chiave griglia playoff. Sugli altri campi che interessano all’Adamant, la capolista Monfalcone sarà di scena a Gardone, mentre Pordenone affronta in trasferta Pizzighettone.

Il turno: Social Osa-Oderzo, Pizzighettone-Pordenone, Iseo-Padova, Gardonese-Monfalcone, Mantova-Ferrara, Sangiorgese-Gorizia.

Classifica: Monfalcone, Pordenone 24; Ferrara 22; Sangiorgese 20; Iseo 18; Mantova 16; Pizzighettone, Oderzo, Gardonese 14; Social Osa 10; Padova, Gorizia 8.

Jacopo Cavallini