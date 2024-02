Basket Serie B. All’andata fu una corrida ma finì bene. La Bcb ci riprova in casa del Legnano

All’andata a Treviglio fu quasi una corrida, solito arrivo in volata e di “corto muso” la spuntò la Lissone Interni che domani sera alle 18 sarà a Legnano per la rivincita contro la squadra di Paolo Piazza, galvanizzata dalla vittoria “scacciacrisi” di sette giorni fa a Desio e decisa a dare battaglia per ritornare nelle posizioni che le competono. Ma anche Brianza Casa Basket (col dubbio Valesin, assente contro Gema Montecatini) è tornata in salute e ha già dimostrato quest’anno di essere in grado di compiere qualsiasi impresa. "Affrontiamo una squadra tecnicamente assai esperta e con tanto talento. Ha la sua peculiarità nel pick and roll e nelle giocate individuali - spiega il vice di Nazareno Lombardi, Emanuele Micheloni - Visto anche come andò all’andata sarà una gara molto difficile sotto tutti i punti di vista, anche emotivi. Siamo certi che la giocheranno col coltello fra i denti. Conterà molto l’approccio, ma poi anche tutto il resto". È in arrivo un turno infrasettimanale, bisognerà dosare le risorse e dopo la trasferta a Legnano i green brianzoli saranno di scena mercoledì in casa contro la Paffoni Fulgor Omegna.

Ro.San.