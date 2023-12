Basket serie B: alle 18 al palasport contro il team di Fontecchio. Ferrara, aria di derby contro Bologna Basket

"Siamo alla ricerca della continuità, abbiamo bisogno di centrare un filotto positivo e da questo punto di vista la settimana un po’ più lunga del solito ci ha aiutato ad allenarci nel migliore dei modi". Ferrara Basket torna alla Bondi Arena, e lo fa oggi pomeriggio nel derby contro Bologna Basket 2016, formazione che all’andata inflisse il primo ko in campionato ai biancazzurri. Il vice allenatore Marco Castaldi analizza i temi di una partita che si preannuncia piuttosto spigolosa, soprattutto per la voglia di rivincita degli avversari, che arrivano da due sconfitte consecutive: "Parto da un singolo, perché Fontecchio è uno dei top player del girone e lo sta dimostrando, ma Bologna ha un reparto esterni di primo livello composto da giocatori importanti come Reinaudi, Rubinetti, Guerri e Tinsley. In più hanno presenza sotto canestro con Graziani, Oyeh e Ranieri, quindi sono una squadra attrezzata per competere con tutti: non dobbiamo stupirci che vengano da due sconfitte di fila, perché questo è un girone talmente equilibrato che un paio di inciampi possono capitare". Poco più di due mesi sono passati dalla sconfitta dell’andata, in cui Ferrara praticamente non scese in campo per tre quarti: "La squadra ha acquisito consapevolezza – spiega Castaldi –, tutte le volte mettiamo un mattoncino in più e penso che la trasferta di venerdì scorso a Piadena sia stata una tappa importante del nostro viaggio. Non siamo quelli dell’andata, come probabilmente neppure Bologna lo è, oggi si parte dallo 0-0 ma dovremo tenere a bada la loro rabbia agonistica che deriva dai due ko di fila. Due mesi fa non giocammo per tre quarti eppure siamo arrivati alla fine col tiro della vittoria, questo ci porta ad essere fiduciosi, perché abbiamo capito che possiamo competere". A contorno del match la società consegnerà un piccolo omaggio all’ex tecnico degli estensi Marco Calamai, in panchina dal 1982 al 1985 ed ora a Bologna nel ruolo di consulente tecnico.

Jacopo Cavallini