Basket serie B: alle 18 al palasport. Ferrara volta pagina con Cernusco. Furlani: "Non pensiamo a Fidenza»

"Questa non è una squadra debole caratterialmente, ma bensì ancora alla ricerca di sé stessa". La disamina di coach Furlani parte da qui nel giorno del terzo impegno ravvicinato in campionato per Ferrara Basket, alle 18 contro Cernusco, la prima di due gare casalinghe di fila contro formazioni sulla carta di caratura minore. I biancazzurri devono assolutamente ripartire dopo il ko di Fidenza, e trovare quella continuità che fin qui è mancata: "Palle perse, tiri liberi sbagliati, rimbalzi non presi sono frutto di tante situazioni che a Fidenza si sono purtroppo evidenziate nell’ultimo frangente di gara – spiega il trainer biancazzurro –, ora resta da capire quanto quel finale ci ha tolto e quanto ci ha dato.

La prestazione è stata importante per larghi tratti, mai ci eravamo espressi così bene in trasferta, è mancato farlo per quaranta minuti. Non voglio essere presuntuoso, ma in tutte e tre le sconfitte fuori casa siamo stati noi a decidere di perdere, non gli avversari ad essere più bravi di noi. E’ un analisi che ho condiviso coi ragazzi in questi giorni".

Il pensiero va quindi alla sfida di oggi contro Cernusco, partita che potrebbe nascondere qualche insidia di troppo: "E’ un campionato livellato verso l’alto, loro domenica scorsa hanno quasi vinto a San Giorgio sul Legnano contro la capolista, è una squadra non accreditata ma che gioca un basket molto intenso. Forse Cernusco ha ottenuto meno di quanto vale realmente, noi non dobbiamo farci condizionare da quello che è successo a Fidenza.

Adesso siamo nell’occhio della critica, ma c’è un proverbio cinese che dice ‘stiamo seduti sulla riva del fiume ad aspettare che il cadavere del nemico passi’. Come sta la squadra fisicamente? Non bene, alcuni ragazzi stanno stringendo i denti, su tutti Marchini e Ballabio. C’è grande rispetto per la professionalità di questi ragazzi".

Oggi più che mai alla Bondi Arena è atteso il colpo d’occhio delle grandi occasioni: circa 200 i ragazzi delle società giovanili in arrivo da tutta la provincia. E per gli abbonati la promozione "Porta un amico". Ferrara si vuole stringere attorno alla propria squadra di pallacanestro.

Jacopo Cavallini