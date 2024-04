Basket serie B: allo studio una collaborazione con la Spal per invitare i suoi abbonati a venire alla Bondi Arena. Ferrara, Maiarelli riunisce il Cda: "Tante novità per i playoff»

"I playoff sono una scommessa, ma li approcciamo con determinazione e consapevolezza delle nostre capacità: l’auspicio è che Ferrara si stringa attorno alla squadra e ci sostenga sugli spalti". Il cda di Ferrara Basket 2018 ha tenuto ieri mattina una conferenza stampa in cui si è tracciato un primo bilancio della stagione, ma soprattutto si è guardato avanti in vista dell’avvio dei playoff. "Per il basket ferrarese è un momento importante, la cartina di tornasole è la partecipazione del nostro pubblico, che ci segue con grande interesse e vicinanza – le parole del presidente Maiarelli –. Il primo bilancio di questo anno di attività è positivo, e da parte nostra un grosso ringraziamento va a Vis 2008, che ci supporta e che parimenti a noi sta raggiungendo traguardi estremamente importanti. La squadra ha fatto un finale di campionato di livello, in casa in modo assoluto ma grazie alle ultime vittorie anche in trasferta: un grande riconoscimento a coach Benedetto che ha saputo interpretare il roster nel migliore dei modi e ci ha consentito di raggiungere questo primo importante obiettivo. Stiamo mettendo in campo numerose iniziative per agevolare l’afflusso di pubblico ai playoff: forse per la prima volta, la Spal si renderà protagonista di un’azione promotrice nei nostri confronti, invitando i propri abbonati a sostenerci. Nei prossimi giorni sveleremo i dettagli e i vantaggi di cui usufruiranno gli abbonati spallini".

La prevendita dei tagliandi per gara 1 del primo turno playoff contro la Pallacanestro Gardonese, in programma mercoledì 8 maggio alla Bondi Arena, sarà attiva nei seguenti giorni e orari: giovedì 2 maggio dalle 17.30 alle 19.30, venerdì 3 maggio dalle 17.30 alle 19.30, lunedì 6 maggio dalle 17.30 alle 19.30, martedì 7 maggio dalle 17.30 alle 19.30. Nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 maggio gli abbonati alla stagione 2023/24 potranno riconfermare il proprio posto, e al contempo sarà possibile acquistare i tagliandi negli altri ordini di posto. Da lunedì 6 maggio la vendita sarà libera. I prezzi dei biglietti rimangono invariati rispetto alla stagione regolare: €10 per tribuna rossa e blu (€7 ridotto), €7 per curva e gradinata (€5 ridotto).

Jacopo Cavallini