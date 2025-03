Basket serie B, anche Ballabio sta meglio. Adamant, basta pause. A Mantova al completo

Domenica a Curtatone, nella tana degli Stings Mantova, l’Adamant ha l’assoluta necessità di cancellare il ko di Iseo e di tornare alla vittoria per restare in scia alle due battistrada Monfalcone e Pordenone. Al giro di boa del girone di andata la classifica vede le due squadre friulane in vetta a quota 24 e Ferrara ad inseguire a 22, reduce dai due passi falsi consecutivi fuori casa che le hanno rallentato il passo dopo i mesi di gennaio e febbraio pressoché perfetti: la vetta però è ancora a portata di mano, ed attenzione ad uno scenario che non è neppure così impossibile da verificarsi, ovvero l’arrivo delle tre squadre a pari punti, che premierebbe Pordenone davanti a tutti.

In casa biancazzurra si lavora a testa bassa per preparare al meglio la delicata sfida di domenica (ore 18), con l’obiettivo di mettersi da parte quel disastroso terzo quarto di Iseo che ha condizionato in maniera decisiva l’esito finale della gara.

Ferrara non può permettersi altri blackout prolungati durante l’arco dei quaranta minuti, e coach Benedetto ha lavorato in settimana su questo aspetto per inculcare ai suoi la mentalità giusta e la necessità di reagire ai momenti ‘down’ che – fisiologicamente – si presentano in ogni partita.

Dopo l’allenamento di mercoledì c’era un po’ di preoccupazione per le condizioni di Ballabio, vittima di una botta fortuita al ginocchio già infortunato nelle scorse settimane, ma per fortuna l’allarme sembra rientrato e il playmaker dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Benedetto fra 48 ore in terra virgiliana.

L’Adamant vuole ripartire e per farlo ha bisogno della sua guida in cabina di regia.

j.c.