Basket serie B: ancora una prova convincente per la formazione di Benedetto. Nel test battuta anche l’altra Imola. Successo netto con un team di B1

adamant ferrara

91

virtus imola

62

ADAMANT : Dioli ne, Cazzanti 10, Sackey 5, Drigo 8, Santiago 15, Tio 4, Yarbanga 4, Solaroli 14, Turini 7, Ballabio 15, Braga 4, Marchini 3. All. Benedetto.

Parziali: 33-17; 53-34; 66-43.

L’Adamant mostra sprazzi di basket spettacolo nella quinta uscita del suo precampionato contro la Virtus Imola, formazione di B Nazionale, e si porta a casa tutti e quattro i parziali, meritandosi gli applausi dei 150 presenti alla Bondi Arena. Davvero una pallacanestro frizzante ed esplosiva, quella fatta vedere dai biancazzurri, che divertono e si divertono: un bel viatico per la campagna abbonamenti al via questo lunedì. Partenza a razzo dell’Adamant, che difende forte e fa valere centimetri e fisicità: al 3’ è già 10-2, contro una squadra di categoria superiore. Ferrara mette in mostra già buoni meccanismi, e il pubblico accorso alla Bondi Arena applaude convinto: al 6’ è 18-5, poi Santiago e Drigo segnano dall’arco e il primo quarto è dominato dai biancazzurri (33-17). Disarmante la facilità con cui l’Adamant trova il canestro, ma a convincere è soprattutto la coesione in difesa già trovata dai ragazzi di coach Benedetto: Solaroli è decisivo in entrambe le metà campo, Santiago è una sentenza dai 6,75 e Tio vola ad appoggiare al tabellone per il 51-33 del minuto 29. Le percentuali si abbassano in avvio di terzo parziale, e per quattro minuti non segna nessuno, anche perché l’intensità è altissima e le difese concedono davvero poco: ma quando decide di premere sull’acceleratore, Ferrara fa divertire eccome e il terzo quarto è ancora appannaggio dei biancazzurri, che al 30’ conducono addirittura di ventitre lunghezze contro una squadra di B1 e allungano nell’ultimo quarto.

j.c.