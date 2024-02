Basket Serie B. Arriva il Legnano di Paolo Piazza. La Rimadesio non vuole sfigurare

Rimadesio-Legnano è forse una delle partite più attese dell’anno al PalaFitLine (palla a due alle 20.30), una di quelle segnate con il circolino rosso. Vuoi la vicinanza geografica che la fa diventare a tutti gli effetti un derby, vuoi la forza dei Knights, vuoi la presenza sulla panchina avversaria di Paolo Piazza, grande personaggio (vincente) della nostra pallacanestro, brianzolo di Lesmo e anche ex Aurora (oltre a una vita alla Forti e Liberi) e che a Desio mantiene molte amicizie oltre a un figlio nel settore giovanile. Insomma tanti contenuti in ballo e una grande sorpresa perché le due squadre arrivano a questa sfida con gli stessi punti (18). Sorpresa più per Legnano che alla vigilia era considerata una delle squadre designate per l’estremo vertice e non imballata nel gruppone che caratterizza la classifica del girone A di serie B. Che Piazza, appunto, ha definito "campionato pazzo e fuori da qualsiasi canone di normalità". Piazza che recupera sotto le plance Sacchettini e avrà al 100% o quasi la new entry Ponziani. Cinque di ruolo a cui la Rimadesio opporrà Maspero, Giarelli e Klanskis, giocatori di stazza, ma più perimetrali. Molto dei quaranta minuti di stasera si gioca in questa contrapposizione. "Un tema importante della sfida sarà questo - dice Edo Gallazzi, coach Rimadesio . Ci sta che appoggino il pallone sotto, hanno la fisicità necessaria per farlo, per quanto ci riguarda dovremo gestire questa loro superiorità di chili e centimetri e magari sfruttarla a nostro favore impostando la partita a ritmi alti. Ma nella presentazione della partita non dimentichiamoci che Legnano non è fortissima solamente sotto canestro, ma ha un pacchetto di esterni di massima qualità".

Ro.San.