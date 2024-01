Basket serie B: arriva la nomina di "Allenatore Benemerito». Vezzosi simbolo Sba. Ecco il riconoscimento

AREZZO

La Sba si prepara ad ospitare domani al PalaEstra Spezia per la quinta giornata del girone di ritorno. Il quintetto amaranto cercherà di riscattare immediatamente la sconfitta contro la capolista Siena. Nel frattempo Umberto Vezzosi (nella foto a destra insieme al presidente Sba Mauro Castelli) è stato nominato "Allenatore Benemerito" di pallacanestro. L’esperto tecnico, dal 2015 alla Scuola Basket Arezzo, ha ricevuto il massimo riconoscimento assegnato dal consiglio federale come premio e come segno di gratitudine per oltre quarant’anni di impegno al servizio dello sviluppo e dell’immagine dello sport. Impegnato oggi come responsabile tecnico della società aretina, Vezzosi è tra i più vincenti e apprezzati allenatori del basket giovanile italiano con tante finali scudetto, con la collaborazione con la nazionale e con la scoperta di alcuni dei migliori atleti del panorama tricolore.

"Voglio credere che la più alta motivazione della benemerenza sia per aver portato valore alla pallacanestro e aver contribuito con principi morali e onestà a valorizzare il ruolo di allenatore – dice Vezzosi – Si tratta di un riconoscimento inaspettato per cui ringrazio la Federazione Italiana Pallacanestro, il presidente Giovanni Petrucci, il Comitato Regionale Toscano e il suo presidente Massimo Faraoni, il Comitato allenatori nazionale e regionale, e tutti coloro che hanno proposto e approvato la mia nomina ad Allenatore Benemerito".

La carriera da allenatore di Vezzosi ha preso il via nel 1981 al Poggibonsi Basket portato, prima dei passaggi alla Mens Sana Siena, alla Galli San Giovanni Valdarno, all’Abc Castelfiorentino dove ha ricevuto da Nedo Betti il primo ruolo di grande responsabilità tecnica, alla Virtus Siena dove è rimasto per ben sedici anni e, infine, alla Scuola Basket Arezzo in virtù dell’incondizionata fiducia del presidente Mauro Castelli. Questo cammino è stato arricchito dall’incontro con personalità della pallacanestro tricolore.

Andrea Lorentini